Langer avondklok in Salou, Sitges en Barcelona

In de strijd tegen corona wordt in populaire badplaatsen als Salou en Sitges en in de hoofdstad Barcelona de avondklok verlengd, voor de tweede keer.

Een rechtbank in Catalonië keurde het verzoek van de regionale regering goed om in 163 gemeenten de spertijd tussen 01.00 en 06.00 uur opnieuw te verlengen, tot en met volgende week vrijdag. De maatregel, bedoeld om de jongste besmettingsgolf in te dammen, was medio juli opgelegd.

Eerder had de regio al andere maatregelen getroffen, zoals het beperken van bijeenkomsten in het openbaar en privé tot tien personen. De toename van het aantal infecties heeft de Catalaanse ziekenhuizen onder druk gezet. In de regio is 45 procent van de bedden bezet door Covid-19-patiënten, vergeleken met 17 procent nationaal.

Ook andere regio's, zoals Andalusië in het zuiden en de Balearen in de Middellandse Zee (Mallorca, Ibiza), beperkten onlangs het nachtleven om de stijging van het aantal infecties door de zeer besmettelijke Delta-variant van het virus tegen te gaan.

