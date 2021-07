Ruim 90 procent donors heeft antistoffen tegen corona in bloed

Van de Nederlandse bloeddonors heeft nu 93 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, meldt bloedbank Sanquin.

Het overgrote deel van die antistoffen werd door vaccinatie verkregen. Antistoffen zitten ook in het bloed als iemand een coronabesmetting heeft doorgemaakt. Sanquin kan met testen vaststellen of de antistoffen tegen het virus voortkomen uit vaccinatie of uit besmetting

De vaccinatiestrategie is duidelijk terug te zien in de stijging van de antistoffen bij steeds jongere donors. Van half april tot half juli steeg het aantal donors met antistoffen elke week, met gemiddeld 5 procent per week. Vanaf half juni ziet de bloedbank ook de donors onder de 30 jaar met antistoffen snel stijgen.

Evenwichtige spreiding van vaccinaties

Bij de donors boven de 30 jaar lijkt inmiddels een - mooi hoog - plafond te zijn bereikt, de toename van antistoffen gaat daar nog maar met kleine stapjes. De paar procent donors zonder corona-antistoffen betreft mensen die zich niet hebben laten vaccineren, en ook geen infectie hebben gehad. Bij een heel klein deel kunnen de antistoffen zijn weggezakt.



Sanquin-viroloog Hans Zaaijer benadrukt het belang van een evenwichtige spreiding van die vaccinaties. "Een gemiddeld hoog percentage mensen met antistoffen betekent nog niet dat dat overal in Nederland even hoog is, en de bescherming tegen het virus overal voldoende is.

Mensen zonder antistoffen lopen nog steeds risico."

