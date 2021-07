VS evacueren tolken uit Afghanistan, Biden spreekt over mijlpaal

De Amerikaanse autoriteiten hebben een eerste groep Afghaanse medewerkers naar de Verenigde Staten gevlogen in het kader van een operatie om personeel uit Afghanistan te halen.

President Joe Biden sprak in een verklaring over een "belangrijke mijlpaal". Amerikaanse troepen vertrekken na twintig jaar uit Afghanistan en dat leidt tot grote bezorgdheid onder Afghanen die bijvoorbeeld als tolk of chauffeur voor de VS hebben gewerkt. Zij vrezen voor wraakacties nu de Taliban daar steeds verder oprukt.

De eerste groep geëvacueerde Afghanen bestaat volgens Amerikaanse media uit ongeveer tweehonderd personen. Zij vertrokken vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Fort Lee in Virginia. Biden bevestigde vrijdag dat die eerste vlucht van 'Operation Allies Refuge' is geland.

Belofte

De president zei dat een belofte wordt ingelost aan de duizenden Afghanen die in hun thuisland "schouder aan schouder hebben gestaan" met de Amerikanen. Ze konden rechtstreeks naar de VS vliegen omdat al achtergrondchecks zijn uitgevoerd door de inlichtingendiensten.



De Afghanen mogen in Fort Lee hun visumaanvraag afronden. Ook ondergaan ze daar medische controles. Daarna kunnen ze beginnen aan "hun nieuwe levens in de Verenigde Staten", aldus Biden. Vele duizenden andere Afghanen moeten nog wel te horen krijgen of ze in aanmerking komen voor evacuatie.

Visumprogramma

De Amerikaanse autoriteiten hebben een speciaal visumprogramma opgezet voor hun voormalige medewerkers in Afghanistan. Er hebben naar schatting al 18.000 Afghanen zo'n 'Special Immigrant Visa' aangevraagd. Daarnaast zijn er ook nog zo'n 53.000 gezinsleden van ex-medewerkers die mee willen.



Het kan volgens nieuwssite The Hill tot achthonderd dagen duren voordat zo'n visumaanvraag is verwerkt. Dat leidde tot onvrede in de Amerikaanse politiek, waar pogingen worden gedaan om het proces te stroomlijnen.

Er bestaat ook bezorgdheid onder Amerikaanse politici over Afghaanse ex-medewerkers die buiten Kabul wonen. Die kunnen onderschept worden door de Taliban als ze proberen de hoofdstad te bereiken. De Amerikaanse autoriteiten zeggen niet de middelen te hebben om mensen op te halen in andere delen van Afghanistan.

