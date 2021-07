Duitse regering eens over strengere testplicht voor reizigers

De Duitse regering is het eens geworden over aangescherpte testregels voor reizigers uit het buitenland.

Wie 12 jaar of ouder is en naar Duitsland reist, moet vanaf zondag aantonen dat negatief is getest op een coronabesmetting, gevaccineerd zijn of genezen van het virus.

Het maakt dan niet meer uit waar reizigers vandaan komen of met wat voor vervoersmiddel ze naar Duitsland komen. Er komen speciale regelingen voor mensen die vanwege hun werk de grens oversteken of voor voor korte reizen de grens oversteken.



De Duitse regering wil onder meer voorkomen dat terugkerende vakantiegangers het coronavirus verspreiden. De aanscherping van de regels heeft voorlopig weinig gevolgen voor reizigers uit Nederland, dat door de Duitse autoriteiten is aangeduid als hoogrisicogebied. Daardoor gelden al strenge regels.



Duitsland hanteert drie categorieën om de mate van verspreiding van het virus aan te duiden. Het gaat naast hoogrisicogebied ook om gebieden met gevaarlijke virusvarianten en 'normale' risicogebieden.

Die laatste categorie wordt nu geschrapt, heeft de regering besloten.

© ANP 2021