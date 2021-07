Avondklok in Marbella en Estepona

In Marbella en Estepona geldt sinds zaterdag tussen 2.00 en 7.00 uur een lokale avondklok.

De regionale overheid had een verzoek ingediend bij het regionale Hooggerechtshof dat dit op vrijdag heeft goedgekeurd.

Het gaat om een avondklok van 7 dagen die eventueel verlengd kan worden als de rechters daar toestemming voor geven.

Het betreft een lokale avondklok die alleen geldt in deze twee gemeenten omdat de corona-incidentie in de afgelopen 14 dagen hoger was dan 1.000 per 100.000 inwoners.



De avondklok geldt al langer in andere delen van Spanje. Eerder deze week werd in populaire badplaatsen als Salou en Sitges en in de Catalaanse hoofdstad Barcelona de avondklok voor de tweede keer verlengd.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, geldt in ruim dertig steden ook een avondklok.



De spertijd van 01.00 tot 06.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona.

Alle bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal zes personen.

© MAROKKO.NL 2021