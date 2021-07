Israël houdt Iran verantwoordelijk voor aanval op tanker

Israël houdt Iran verantwoordelijk voor een dodelijke aanval op een tanker voor de kust van Oman.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei in een verklaring dat dergelijk "Iraans terrorisme" schadelijk is voor de internationale scheepvaart. Hij pleitte in een gesprek met zijn Britse ambtsgenoot Dominic Raab voor een stevige reactie.

De aanval heeft deze week het leven gekost aan een Brit en een Roemeen. Israëlische bronnen vertelden de Amerikaanse krant The New York Times dat het schip Mercer Street is geramd door "onbemande Iraanse drones". De tanker vaart onder de vlag van Liberia, maar wordt geëxploiteerd door het bedrijf Zodiac Maritime van de Israëlische miljardair Eyal Ofer.

Israël en Iran zijn aartsrivalen en vechten hun conflict ook op zee uit. Daar zijn al eerder aanvallen uitgevoerd op schepen die worden gelinkt aan de landen. Bij die zogenoemde "schaduwoorlog" vielen voor zover bekend niet eerder burgerdoden. Analisten zien de aanval op de Mercer Street daarom als een escalatie die diplomatieke consequenties kan hebben.



De Iraanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd, maar een Iraanse staatszender omschreef de aanval als een reactie op een vermeende Israëlische aanval in Syrië. De zender zei dat van "ingewijden" te hebben vernomen.

Bronnen in de VS en Europa zeggen volgens persbureau Reuters dat Iran inderdaad de hoofdverdachte is, maar dat hun regeringen nog wachten op bewijs.

