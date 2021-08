Nederland blijft week langer rood op Europese coronakaart

Nederland blijft ook komende week hoogstwaarschijnlijk een rode vlek op de coronakaart van Europa.

Dat kan betekenen dat de beperkingen die Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en andere landen hebben ingesteld voor Nederlandse vakantiegangers nog wat langer van kracht blijven.

De kaart wordt wel iets minder vurig, door de daling van het aantal nieuwe coronagevallen. Waarschijnlijk blijft alleen Noord-Holland donkerrood en staat de rest van Nederland na komende donderdag op rood. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.



Bij de huidige kaart, van afgelopen donderdag, staan Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg op donkerrood. In Flevoland, Friesland, Zeeland en Drenthe is de situatie iets minder ernstig, die zijn roodgekleurd.

Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, telde de piek van de huidige coronagolf nog net mee voor de kaart van afgelopen donderdag. Die hoge cijfers vallen weg bij de kaart van komende week.



Provincie

Een provincie wordt donkerrood wanneer er in twee weken tijd meer dan 500 op de 100.000 inwoners positief zijn getest. In de afgelopen 14 dagen komt alleen Noord-Holland nog boven die grens uit. In die provincie zijn in de laatste twee weken 15.930 nieuwe gevallen ontdekt, omgerekend zo'n 553 op elke 100.000 mensen. Dat is wel een flinke daling. In de twee weken waarop de huidige kaart is gebaseerd, telde de provincie 931 positieve tests per 100.000 Noord-Hollanders.

Groningen duikt van 792 naar 422 positieve tests per 100.000, en Utrecht van 701 naar 409. Daarmee gaan ze hoogstwaarschijnlijk van donkerrood naar rood, net als Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg. De andere vier provincies blijven vermoedelijk op rood staan. Wanneer de eerste provincies naar oranje kunnen zakken, hangt af van het percentage positieve tests. Dat is nu nog te hoog voor een stap omlaag.



Nieuwe kaart

Op woensdag komt de Nederlandse overheid met een nieuwe kaart van de risiconiveaus in de 25 veiligheidsregio's. Nederland telt vier van die niveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een regio heeft, wordt vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste cijfer van de twee geeft de doorslag. Momenteel staan tien regio's op ernstig en vijftien op zeer ernstig.

Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zou Drenthe teruggaan naar zorgelijk. De rest van het land zou in dat geval uitkomen op ernstig. Geen enkele regio zou dan nog op zeer ernstig staan. Maar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stijgt, waardoor regio's wel op zeer ernstig blijven.



Vorige week eindigden Zeeland, Groningen, IJsselland, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost door de opnames op zeer ernstig. Als in die regio's alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de situatie er ernstig zijn geweest.

Sindsdien is het aantal opnames in het hele land verder gestegen, de daling daarvan is nog niet begonnen.

