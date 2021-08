Marokko ontvangt nieuwe zending Sinopharm-vaccin

Marokko heeft zondag een nieuwe lading van het Sinopharm-vaccin ontvangen.

Het gaat om 1 miljoen eenheden van het Chinese middel. Het is de derde levering in iets meer dan een week.

Afgelopen dinsdag ontving Marokko een miljoen doses van hetzelfde coronavaccin en de vrijdag daarvoor werden twee miljoen in ontvangst genomen.

Marokko heeft tot dusver meer dan 24 miljoen coronavaccins in ontvangst genomen, grotendeels gaat het om het Chinese Sinopharm-vaccin.



Door de aankomst van de vaccins de afgelopen twee maanden kon het tempo van de vaccinatiecampagne worden opgevoerd. Sinds vorige week worden 25-plussers opgeroepen, is het niet meer nodig om een prikafspraak te maken en zijn de openingstijden van priklocaties verruimd naar 20.00 uur.

De versoepeling van de prikvoorwaarden was bedoeld om het tempo van de vaccinatiecampagne te versnellen en de vaccinatiegraad te verhogen, vooral nu het land in de derde coronagolf zit. De piek is volgens experts nog niet in zicht.



De afgelopen dagen werden recordaantallen besmettingen en coronagerelateerde doden geregistreerd. De stijging wordt toegeschreven aan de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften en de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die samenvalt met de massale aankomst van buitenlandse toeristen voor het zomerseizoen.

Marokko heeft momenteel meer dan 10,1 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In totaal zijn in het land 23,8 miljoen prikken gezet. De regering overweegt een derde coronaprik en een vaccinatieplicht.



© MAROKKO.NL 2021