Gebouwen in Bogota en Lima kleuren rood-groen voor Troondag 2021

De Colombiaanse en Peruaanse hoofdsteden namen deel aan de viering van de 22ste editie van het Troonfeest.

De Marokkaanse vlag en het portret van koning Mohammed VI schitterden in de nacht van vrijdag op zaterdag op de gevels van twee wolkenkrabbers in Bogota en Lima.

De 196-meter hoge Colpatria-toren, gelegen in het historische centrum van de 9-miljoen inwoners tellende Colombiaanse hoofdstad, kleurde rood en groen met een lichtshow waarin de Marokkaanse vlag werd afgebeeld. Beelden van de lichtshow werden op grote schaal gedeeld op sociale netwerken en kreeg veel media-aandacht in het Zuid-Amerikaanse land.

"Dit initiatief is een sterke getuigenis van de uitmuntendheid van de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en Colombia.", zei Farida Loudaya, de Marokkaanse ambassadeur in Colombia.



In de Peruaanse hoofdstad Lima werd het gemeentelijk paleis van Miraflores verlicht in Marokkaanse nationale kleuren in een feestelijke sfeer die plaatsvond op het geluid van het Marokkaanse volkslied.

Marokko viert dit weekend dat 22 jaar geleden Mohammed VI de troon besteeg (30 juli 1999). Door het coronavirus zijn alle festiviteiten geannuleerd, de traditionele koninklijke toespraak vindt een dag later plaats dan normaal, op zaterdag 31 juli.

