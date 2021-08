Marokko roept burgers op om drukke vaccinatiecentra te vermijden

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag burgers opgeroepen om geen drukke vaccinatiecentra te bezoeken.

In een persbericht verzoekt het zorgministerie mensen later terug te keren als het de druk is in een vaccinatiecentrum.

De autoriteiten willen daarmee voorkomen dat de vaccinatiecampagne zelf zal bijdragen aan een extra toename in het aantal coronabesmettingen. Het ministerie vraagt ​​mensen verder ook om alle preventieve maatregelen op te blijven volgen bij het bezoeken van een priklocatie, sociale afstand en het dragen van een mondkapje is verplicht.

De drukte in de vaccinatiecentra is de afgelopen week toegenomen nadat begonnen is met het oproepen van 25-plussers. Ook is het moeilijk de drukte te reguleren omdat sinds maandag iedereen zonder afspraak een coronaprik kan halen.



In een week tijd heeft Marokko twee miljoen mensen geprikt en is het aantal volledig-gevaccineerden opgelopen tot 10,1 miljoen.

Zorgwekkend is wel dat ook de drukte op intensive care-afdelingen in ziekenhuizen steeds meer gevuld raken met coronapatiënten. In een maand tijd is de ic-bezettingsgraad gestegen van 7,6 procent op 30 juni naar 29,8 procent op 30 juli.

© MAROKKO.NL 2021