PSV-coach Schmidt wil niet meer over Ihattaren praten

PSV-coach Roger Schmidt weigerde een dag voor de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland, in de derde voorronde van de Champions League, vragen over de verbannen Mohamed Ihattaren te beantwoorden.

"Om eerlijk te zijn, heb ik genoeg over dit onderwerp gezegd tijdens persconferenties.", benadrukte de Duitse trainer.

"De club heeft iets aangekondigd op zaterdag en daarmee is alles gezegd. Ik zal daar verder geen commentaar meer op geven", voegde hij toe.

Ihattaren meldde zich ruim een week geleden ziek bij PSV en ging niet mee naar Istanbul voor de return in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. Op internet verscheen echter woensdag, de dag van de wedstrijd, een foto van Ihattaren die bij zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in Frankrijk was.



De PSV-directie besloot hem daarop uit de selectie te zetten. De 19-jarige middenvelder moet bij de club voorlopig een individueel programma volgen met begeleiding vanuit PSV. Hij heeft in Eindhoven nog een contract voor één seizoen.

Schmidt lag in het afgelopen seizoen al diverse keren in de clinch met Ihattaren.

