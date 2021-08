Coronamaatregelen Marokko aangescherpt, avondklok vervroegd

De avondklok in Marokko zal vanaf dinsdag worden vervroegd waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 en 05.00 uur de deur uit te gaan.

Dat heeft de regering maandagavond bekend gemaakt. Voorheen gold de avondklok tussen 23.00 en 4.30 uur.

De regio Casablanca, Agadir en Marrakech gaan in quarantaine, het is enkel toegestaan de regio te betreden of te verlaten voor mensen met toestemming of een vaccinatiepas.

Door de aangescherpte avondklok gaat ook de horeca eerder dicht. Verder worden alle hammams, sportscholen en binnenzwembaden gesloten en geldt een maximumcapaciteit van 25 personen op alle bijeenkomsten in gesloten ruimtes.



Hotels en toeristische trekpleisters mogen slechts 75 procent van hun capaciteit benutten. Daarnaast wordt thuiswerken in zowel de publieke als private sector aangemoedigd.

Coronagolf

De maatregelen zijn een reactie op de explosieve toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen en coronadoden. De stijging wordt toegeschreven aan de massale veronachtzaming van de coronavoorschriften en de verspreiding van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus die samenvalt met de massale aankomst van buitenlandse toeristen voor het zomerseizoen.



In de afgelopen vier dagen werden maar liefst 27.599 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd, op 139.954 uitgevoerde tests (19,75 procent). In dezelfde periode werden 558 nieuwe kritieke of ernstige gevallen geïdentificeerd en vielen er 108 doden.

Recordaantallen

Woensdag 28 juli registreerde het land met 9.428 positieve tests een recordaantal coronabesmettingen, dat is ruim 22 procent van het totaal aantal uitgevoerde tests (43.058). Die trend zette de volgende dag door, met 8.995 nieuwe gevallen (20,47 procent van 43.925 tests).



Vooral de regio Marrakech, Casablanca en Agadir zagen een flinke toename in het aantal coronaslachtoffers. De drie steden zijn verantwoordelijk voor een kwart van het landelijk aantal nieuwe besmettingen.

Volgens Mouad Lamrabet, coördinator van het Centrum voor Noodgevallen van het Ministerie van Volksgezondheid, is de piek van de huidige golf nog niet bereikt. "Het reproductiegetal is 1.56. We zitten nog in de opgaande fase". Een reproductiecijfer (R) 1,56 betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 1,56 andere personen aansteekt. De R stond een maand geleden nog op 1,3.

De coronagolf is volgens Lamrabet nog niet begonnen met afvlakking van de epidemische curve. "Omdat het reproductiegetal blijft toenemen. In dit stadium, met de huidige gegevens, heeft Marokko de piek nog niet bereikt.".

