Fluitconcert in Israël voor Achraf Hakimi na pro-Palestijnse tweet

Achraf Hakimi werd zondagavond tijdens zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germain (PSG) massaal uitgefloten.

De rechtsback heeft een basisplaats in Tel Aviv in de wedstrijd tegen Lille OSC om de Trophée des Champions.

Bij ieder balcontact laat het Israëlische publiek echter weten niet gediend te zijn van Hakimi, die zich onlangs uitsprak voor de Palestijnse zaak.

De best betaalde Marokkaanse voetballer verstuurde in mei, toen het Israëlisch bezettingsleger flink aan het moorden was in Palestina, meerdere tweets met de hashtag #FreePalestine. Ook plaatste een video van een activist die opgepakt werd door de Israëlische militaire politie. Ze activiste nam het op voor Palestijnen die uit hun huis gezet dreigden te worden in Sheikh Jarrah, een wijk in Oost-Jeruzalem.

Op sociale media wordt het gejoel richting Hakimi opgemerkt door diverse media en analisten. "Het is moeilijk om te bepalen waarom het publiek hem precies kwalijk neemt, maar hij kwam in mei op voor de Palestijnen", schrijft L'Équipe.

Journalist Herve Penot van het sportblad noemt de reactie van het Israëlisch publiek "volkomen belachelijk en niet goed te keuren".

© MAROKKO.NL 2021