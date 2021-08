Hooggerechtshof Israël stelt uitspraak over uitzetting Palestijnen in Sheikh Jarrah uit

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft maandag een definitieve uitspraak uitgesteld over het beroep van vier Palestijnse families in de wijk Sheikh Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem.

De Palestijnse bewoners die dreigen te worden uitgezet om plaats te maken voor Joodse kolonisten.

"De rechtbank hoorde alle kanten van het verhaal, maar kwam niet tot een uitspraak", zei Sami Arshid, een advocaat van de Palestijnse families, na de rechtszitting. Er is geen datum voor de beslissing gegeven, voegde hij eraan toe.

De Israëlische pers meld dat de rechtbank een compromis had voorgesteld gezinnen waarin de Palestijnse bewoners niet worden uitgezet als ze "erkennen" dat de huizen "eigendom zijn van de eisers" en een symbolische huur van 1500 shekel per jaar betalen. Het Hooggerechtshof hoopt hiermee dat de spanningen in de wijk afnemen.



Een lagere rechtbank had de uitzetting van de vier families in januari van dit jaar goedgekeurd. Het besluit had in mei in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza geleid tot 11 dagen durende luchtaanvallen van Israël bezetters, daarbij kwamen ruim 300 Palestijnen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen.

Sheikh Jarrah

De kwestie Sheik Jarrah speelt al tientallen jaren en vloeit voort uit de gebeurtenissen van 1948 toen honderdduizenden Palestijnen met geweld uit hun huizen en land werden verdreven, een tragedie die de Palestijnen de 'Nakba' of 'catastrofe' noemen.



In 1956 vestigden 28 families zich in Sheikh Jarrah. Israëlische kolonisten en extremistische joodse verenigingen zeiden echter dat de huizen waren gebouwd op het land dat ze bezaten voordat Israël in 1948 werd opgericht, een claim die door de Palestijnen werd ontkend.

De gezinnen, waarvan het aantal sindsdien is gegroeid tot 38, menen dat ze dagelijks een nieuwe Nakba meemaken als gevolg van de vele pesterijen van Israëlische autoriteiten en kolonisten.

© MAROKKO.NL 2021