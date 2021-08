Driouch: 6 aardbevingen in vier dagen tijd

In de provincie Driouch is maandagochtend een aardbeving met een kracht van 3,6 graden op de schaal van Richter geregistreerd

Dat meldt het nationaal seismisch instituut (ING). De aardbeving, waarvan het epicentrum zich bij Driouch bevindt, vond plaats omstreeks 09:49 uur.

Het is de zesde aardbeving in vier dagen tijd. Zondag werd er een aardbeving van 4,0 graden op de schaal van Richter geregistreerd. Twee dagen eerder werden in dezelfde provincie vier bevingen met een kracht tussen de 3,8 en 4,7 graden geregistreerd.

