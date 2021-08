Obama wil groot verjaardagsfeest, Republikeinen reageren kritisch

De Amerikaanse oud-president Barack Obama krijgt kritiek omdat hij zijn zestigste verjaardag groots wil vieren.

De Democraat nodigt honderden gasten uit in zijn buitenverblijf op het eiland Martha’s Vineyard, schrijft The Wall Street Journal. Dat ligt gevoelig omdat er in de Verenigde Staten grote zorgen zijn over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus.

Er worden daarom steeds meer coronamaatregelen aangescherpt. Een ingewijde vertelde de zakenkrant dat het feest buiten zal plaatsvinden en dat alle gezondheidsregels worden nageleefd. Toch klinkt kritiek, vooral uit conservatieve hoek.

De gezaghebbende Republikeinse parlementariër Jim Jordan zei op Twitter dat Democraten de voormalige president Donald Trump de volle laag zouden geven als hij zo'n verjaardagsfeest zou geven. Trump zou dan vast roekeloosheid worden verweten, twitterde Jordan, een lid van het Huis van Afgevaardigden.



Het is onduidelijk wie precies op de gastenlijst staan, maar volgens een bron van USA Today komt president Joe Biden in elk geval niet. Hij was voorheen vicepresident onder Obama en de mannen kunnen het naar verluidt goed met elkaar vinden.

Wel komen er mogelijk andere bekende figuren. Op de 55e verjaardag van Obama in het Witte Huis kwamen volgens het dagblad allerlei beroemdheden af, zoals zangeres Beyoncé, tv-persoonlijkheid Ellen DeGeneres en zangers Usher en John Legend.

Obama wordt woensdag 60 en viert dat komend weekend. Hij vraagt zijn gasten niet om cadeaus, maar om donaties aan goede doelen die jongeren helpen.

