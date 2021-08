Geestelijk leider Iran zegent nieuw president in

De machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, bevestigt in een plechtigheid dat Ebrahim Raisi de nieuwe president van het land is.

Raisi geldt als een rechterhand van de ayatollah en als een van de fanatiekste kopstukken van het bewind van aartsconservatieve sjiitische geestelijken.

Raisi werd in juni tot president gekozen in verkiezingen waarbij gematigde geestelijken of andere hervormingsgezinde kandidaten van te voren buiten spel waren gezet.

De zegen van de ayatollah Khamenei betekent dinsdag het einde van de regering van Hassan Rohani die vier jaar geleden de presidentsverkiezingen als hervormingsgezinde kandidaat ruim won van Raisi.

Raisi wordt donderdag in het parlement officieel geïnstalleerd als president en presenteert dan zijn ministersploeg.

