Marokko zet leger in om vaccinatiecampagne te ondersteunen

De Marokkaanse regering heeft de hulp ingeroepen van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) om de nationale vaccinatiecampagne te ondersteunen

Het land zit midden in de derde coronagolf en is getuige van een explosieve toename in het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Het ministerie heeft het tempo van de vaccinatiecampagne opgevoerd. Sinds maandag worden 25-plussers opgeroepen en is het niet meer nodig om een prikafspraak te maken. Ook zijn de openingstijden van priklocaties verruimd naar 20.00 uur.

De versoepeling van de prikvoorwaarden was bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen. Het leger zal door het hele land medisch personeel inzetten in vaccinatiecentra.



Woensdag registreerde het land met 9.428 positieve tests een recordaantal coronabesmettingen, dat is ruim 22 procent van het totaal aantal uitgevoerde tests (43.058).

Die trend zette de volgende dag door, met 8.995 nieuwe gevallen (20,47 procent van 43.925 tests).

