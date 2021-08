Agent gedood bij schietpartij, Pentagon tijdelijk in lockdown

Bij een schietpartij in de buurt van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon in Arlington bij Washington, is dinsdag een politieman gedood.

Het enorme vijfhoekige gebouw was tijdens het incident ruim een uur in lockdown. Werknemers kregen het advies in het gebouw te blijven en dekking te zoeken.

De hulpdiensten lieten weten dat er meerdere mensen gewond zijn geraakt. De politieman overleed even later in een ziekenhuis, melden Amerikaanse media. De schutter is door agenten doodgeschoten.

Het incident vond plaats bij het openbaarvervoerknooppunt Pentagon Transit Center. Dat wordt dagelijks door duizenden Pentagon-medewerkers gebruikt om naar hun werk te gaan.

Langs het Pentagon stonden hulpdiensten en beveiligers klaar na het alarm.

© ANP 2021