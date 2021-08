Frankrijk verscherpt coronamaatregelen Corsica, Bretonse kust

Gezondheidsfunctionarissen in Frankrijk hebben dinsdag op verschillende plaatsen de coronamaatregelen aangescherpt, in reactie op het toenemende aantal besmettingen door de Delta-variant.

Zo is in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven.

Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de Pyreneeën, aan de grens met Spanje. Hetzelfde staat mensen rond het meer van Annecy, aan de voet van de Alpen, te wachten.

Op Corsica is een noodplan geactiveerd. De maatregelen zijn vooral bedoeld om medisch personeel te ondersteunen. Momenteel is in Bastia, een van de twee grote steden van het eiland, meer dan 79 procent van de ziekenhuisbedden bezet.



De situatie op Corsica is waarschijnlijk verergerd door de traditionele golf van vertrek en aankomst van vakantiegangers eind juli. In het afgelopen weekend waren op Corsica om die reden meer dan 130.000 mensen onderweg. Het eiland had medio juli de verplichte mondkapjes al heringevoerd in de belangrijkste steden van het eiland.

Op maandag had het Frans-Caribische eiland Guadeloupe een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Vanaf woensdag geldt er een avondklok. Martinique, een ander Frans-Caribisch eiland, ging vrijdag al in volledige lockdown, terwijl het eiland Réunion dit weekend gedeeltelijk op slot ging.



In heel Frankrijk stuwt de Delta-variant het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het aantal patiënten op de intensive care is nu 1331, vergeleken met 978 een week geleden.

In het afgelopen etmaal werden 57 nieuwe Covid-doden gemeld, waardoor het totale aantal dodelijke slachtoffers nu boven de 112.000 ligt.

