RIVM registreert 2836 nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gestegen. Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn er 2836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dinsdag werden 2230 nieuwe gevallen geregistreerd en ook dat was een stijging ten opzichte van de dag ervoor. Het weekgemiddelde blijft wel afnemen.

Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2905 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week woensdag stond het weekgemiddelde nog op 4825 gevallen per dag.

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt al een aantal weken gestaag af. Halverwege juli werden nog meer dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd.



Amsterdam

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd: 242 mensen kregen er een positieve testuitslag. In Rotterdam waren dat er 101 en in Den Haag 98. In Almere werden 57 nieuwe besmettingen geregistreerd en in Breda 47.

Afgelopen etmaal werden zeven nieuwe sterfgevallen door corona vastgelegd. Het gaat om twee mensen uit Haarlem en verder om inwoners van Rotterdam, Leiden, Doetinchem, Montferland en Eemnes. Het wil niet zeggen dat deze mensen allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden, omdat het registreren van een sterfgeval soms even duurt. In de afgelopen week werden in totaal 27 nieuwe sterfgevallen gemeld, wat neerkomt op iets minder dan 4 per dag.

