Ook WhatsApp komt met verdwijnfunctie voor foto's en filmpjes

Gebruikers van WhatsApp kunnen voortaan foto's en filmpjes versturen die verdwijnen zodra de ontvanger ze heeft bekeken.

"Je kunt bijvoorbeeld een foto voor eenmalige weergave sturen van nieuwe kleding die je in een winkel aan het passen bent, een snelle reactie op een bepaald moment of iets vertrouwelijks zoals een wifi-wachtwoord", aldus de berichtendienst, die eigendom is van Facebook.

Met de verdwijnfunctie volgt WhatsApp het voorbeeld van Snapchat. Toen die app opkwam, verdwenen berichten na 10 seconden. Die functie is sindsdien aangepast.

WhatsApp belooft dat het de verdwijnende berichten niet kan zien, "net als met alle persoonlijke berichten die je op WhatsApp verzendt".



Bij de verdwijnende foto's en filmpjes komt een plaatje te staan dat duidelijk maakt de ze eenmalig worden getoond.

Het is niet duidelijk of de verzender een melding krijgt als de ontvanger een screenshot maakt van het bericht.

