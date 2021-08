LCPS: Eerste daling aantal opgenomen coronapatiënten in drie weken

algemeen 4 aug 15:53

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag voor de eerste keer in drie weken gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er liggen nu 662 covidpatiënten, 57 minder dan dinsdag. Drie weken geleden lagen er iets meer dan 200 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Sindsdien nam dit aantal met de dag toe. Op de verpleegafdelingen liggen nu 470 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 50 minder dan dinsdag. Op de ic's daalde het aantal ernstig zieke coronapatiënten met 7 tot 192. Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 57 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's werden 13 mensen binnengebracht. Het totaal aan nieuwe opnames is het laagst sinds 19 juli. Toch moesten er vanwege de drukte afgelopen etmaal 6 coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

Voorspelling

Met de daling van woensdag kwam de voorspelling van premier Mark Rutte uit. Hij sprak eerder de verwachting uit dat de druk op ziekenhuizen deze week zou stoppen. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests al een tijdje daalt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), ging er eerder vanuit dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten oploopt tot ongeveer 800. Het LCPS gaf woensdag aan dat ziekenhuizen het deze week nog drukker krijgen met covidpatiënten, maar dat de opnames "op termijn" gaan dalen. "Het is op dit moment moeilijk te voorspellen wanneer die daling zal plaatsvinden en hoe de ziekenhuisopnames zich op langere termijn gaan ontwikkelen, gezien de verscheidenheid aan factoren die hierop van invloed zijn", aldus de ziekenhuisorganisatie. © ANP 2021