Ismail Haniyeh herkozen als Hamas-chef

Hamas-leider Ismail Haniyeh is gekozen voor een tweede termijn als chef van het politie bureau van verzetsgroep Hamas.

Haniyeh werd voor het eerst gekozen in 2017 en zal de verzetsgroep leiden tot 2025. Hij verving destijds Khaled Meshaal, die Hamas sinds 1996 leidde.

Volgens Al-Quds kwam de Shura-raad van Hamas zaterdag bijeen en koos Haniyeh. De Raad zal zondag opnieuw bijeenkomen en de plaatsvervanger van Haniyeh en de resterende leden van Hamas kiezen.

De stemmen zouden een einde maken aan de maandenlange interne leiderschapsstemming binnen Hamas.



De verkiezingen benoemen leden op elk niveau in de hiërarchie van de verzetsgroep: van lokale leiders in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever tot de Shura-raad. Fatah-rivalen van Hamas houden normaal gesproken feestelijke verkiezingen die grote menigten naar openbare stembureaus trekken.

Na de overwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen van 2006, de laatste tot nu toe, had Ismail echter al het roer overgenomen van een Palestijnse eenheidsregering.



Haniyeh was in juni in Marokko. Het was het eerste bezoek van de Hamas-voorman aan het Noord-Afrikaanse land. Hij werd ontvangen door de Marokkaanse premier Saad Eddine El Otmani. Haniyeh was in Marokko op uitnodiging van regeringspartij PJD.

Het bezoek van Haniyeh kwam een paar maanden nadat Marokko de betrekkingen met Israël in 2020 normaliseerde, in navolging van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Haniya sprak begin mei met premier Saad Eddine El Othmani over de Israëlische schendingen en illegale invallen en gedwongen uitzettingen van Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah, evenals Israëlische aanvallen op gelovigen in de Al-Aqsa-moskee.



Premier El Othmani herhaalde het officiële standpunt van Rabat en sprak tijdens het telefoongesprek zijn afwijzing uit over de eenzijdige maatregelen van de Israëlische autoriteiten en diens invloed op de juridische status van de Al-Aqsa-moskee en Jeruzalem.

Nadat een wapenstilstand tussen Hamas en Israël werd afgekondigd feliciteerde El Othmani het Palestijnse verzet met de "overwinning" op bezetter Israël.

