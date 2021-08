Marokko meldt recordaantal coronabesmettingen en doden

In de laatste 24 uur zijn 10.603 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar.

In totaal zijn tot dusver 653.286 besmettingen geregistreerd.

Het land passeerde vandaag de symbolische grens van 10.000 coronadoden. Met de 66 geregistreerde coronadoden van vandaag zijn tot dusver 10.015 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het laatste etmaal zijn 7.774 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 582.692. Het herstelpercentage in Marokko daalde gisteren weer onder de grens van 90 procent en staat momenteel op 89,2 procent, de laagste stand sinds december 2020.



Coronagolf

Het land zit midden in de derde coronagolf en heeft onlangs de coronamaatregelen aangescherpt om verdere verspreiding te beteugelen. De avondklok is vervroegd en geldt nu tussen 21.00 en 05.00 uur, ook zijn bijeenkomsten beperkt tot maximaal 25 personen en zijn de sportscholen en hammams gesloten.

Hotels en toeristische trekpleisters mogen slechts 75 procent van hun capaciteit benutten. Daarnaast wordt thuiswerken in zowel de publieke als private sector aangemoedigd.



Voor coronahaarden Casablanca, Agadir en Marrakech geldt een reisverbod, het is niet toegestaan de drie steden te verlaten of te betreden, mits je toestemming van de autoriteiten of een vaccinatiepas hebt.

De zorgautoriteiten verwachten in de komende dagen de piek van de huidige coronagolf te bereiken.



Vaccinatiecampagne

De autoriteiten hebben het tempo van de vaccinatiecampagne flink opgevoerd, het leger wordt ingezet en de prikvoorwaarden zijn versoepeld. In de afgelopen dagen werd dagelijks gemiddeld een half miljoen prikken gezet.



Het priktempo blijft echter afhankelijk van beschikbare voorraden vaccins. Batches komen mondjesmaat binnen waardoor regelmatig op snelheid moet worden ingeboet.

Tot dusver zijn 10.5 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In totaal zijn ruim 25 miljoen prikken gezet.

