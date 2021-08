President Biden verwijdert Tweet met foute kaart Marokko-Sahara

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vandaag een Tweet verwijderd waarin een foutieve kaart van Marokko werd afgebeeld.

In de Tweet, die dinsdagavond werd geplaatst, werd een wereldkaart weergegeven waarin Marokko en de Sahara gescheiden werden afgebeeld.

In zijn Tweet prees de Amerikaanse president de donatie van 110 miljoen vaccins aan "meer dan 60 landen". Ook beloofde hij binnenkort meer hulp. Het Witte Huis heeft geen officiële verklaring gegeven voor de opmerkelijke verwijdering van de Tweet.

Sinds de proclamatie van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, waarin hij steun betuigde voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara, hebben Amerikaanse ministeries en andere overheidsorganen de volledige kaart van Marokko, inclusief de Sahara, in gebruik genomen.



Volgens een verklaring op de Facebook-pagina van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) was de wereldkaart in de Tweet een "technische fout" die de Amerikaanse regering onmiddellijk heeft gecorrigeerd.

De foutieve kaart bleef ook in buurland Algerije niet onopgemerkt. De Algerijnse pers reageerde verheugd en zagen in de Tweet van Biden een herziening inzake het Sahara-beleid van de Verenigde Staten. Algerije ondersteunt het separatistische Polisario-Front en heeft zich altijd uitgesproken tegen het besluit van de voormalige president Trump.

© MAROKKO.NL 2021