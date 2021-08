Ziyech scoort tweemaal voor Chelsea

Hakim Ziyech heeft woensdagavond namens Chelsea in de 'oefenderby' tegen Tottenham Hotspur ter voorbereiding op de Europese Super Cup tweemaal gescoord.

De oud-Ajacied, als rechtsbuiten aan de aftrap, schoot na ruim een kwartier en in het begin van de tweede helft raak. Het was evenwel niet genoeg voor de zege. Lucas Moura maakte op Stamford Bridge de aansluitingstreffer.

Steven Bergwijn, die een basisplaats had, bracht de Spurs langszij: 2-2 De Zuid-Koreaan Son Heung-min stond in de punt van de aanval, omdat Harry Kane opnieuw ontbrak op het appel. Volgens de Engelse media is zijn megatransfer naar Manchester City aanstaande.

