Persconferentie Marengo-advocaten over onderzoek Peter R. de Vries

De advocaten van kroongetuige Nabil B. geven donderdag een persconferentie na afloop van een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het aangekondigde onderzoek naar de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

De Vries was tevens vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Hij werd op 6 juli op straat in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later.

De advocaten Peter Schouten en Onno de Jong noemen het "onbegrijpelijk" dat Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, door demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus als voorzitter van de onderzoekscommissie is benoemd.

Zij zullen dat donderdag aangeven in het gesprek met het ministerie en later in de persconferentie met een verslag van dat gesprek komen, laat Schouten weten. Uit veiligheidsoogpunt wordt nog niet bekendgemaakt waar de bijeenkomst donderdagmiddag gaat plaatsvinden.



Sinds begin 2018 bekend werd gemaakt dat Nabil B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord. Peter R. de Vries werd begin vorige maand in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij naar de parkeergarage liep na een uitzending van RTL Boulevard. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt.

Marengo gaat om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Hij is geen verdachte in de drie moordzaken rond de kroongetuige, maar er wordt wel naar hem gewezen als mogelijke opdrachtgever.

