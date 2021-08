Recordaantal besmettingen in Sydney na zes weken lockdown

Het aantal coronabesmettingen en doden als gevolg van het coronavirus hebben een nieuw record in de Australische stad Sydney bereikt, ondanks een bijna zes weken durende lockdown.

De autoriteiten, die de uitbraak met de Delta-variant van het virus moeilijk onder controle kunnen krijgen, melden donderdag vijf coronadoden en 259 nieuwe coronabesmettingen in de stad.

Premier Gladys Berejiklian van deelstaat New South Wales, waar Sydney deel van uitmaakt, vertelde tijdens een persconferentie dat geen van de coronadoden volledig gevaccineerd was.

Ze riep inwoners van de regio nogmaals op zich te laten inenten en de coronamaatregelen op te blijven volgen. "Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk een hoge vaccinatiegraad is om uit deze situatie te komen."



Een einde van de lockdown lijkt nog niet in zicht, ondanks de ambitie van de autoriteiten om voor het einde van de maand ruim zes miljoen inwoners van de staat te hebben gevaccineerd. Het baart de autoriteiten grote zorgen dat dagelijks zo'n 20 procent van de besmette personen in de gemeenschap is geweest en het virus zo verder heeft kunnen verspreiden.



Zevendaagse lockdown

Ook in de naburige deelstaat Victoria zit de schrik er goed in, nadat er donderdag acht nieuwe coronabesmettingen werden gemeld. De autoriteiten hebben een zevendaagse lockdown afgekondigd. Die gaat donderdagavond om 20.00 uur (lokale tijd) in, meldt televisiezender ABC News.

Mensen mogen maar om vijf redenen naar buiten: voor boodschappen, voor zorg, om te sporten, voor werk of onderwijs dat niet vanuit huis kan en om te worden ingeënt tegen het coronavirus.

Premier van Victoria Daniel Andrews zegt tegen ABC News dat hij "teleurgesteld is" dat het weer tot een lockdown is gekomen. "Met zo weinig mensen in onze gemeenschap die een inenting hebben gehad, laat staan volledig zijn ingeënt, heb ik geen andere keuze dan een lockdown."

