Geen strafvervolging mariniers om racistische appjes

Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek doen naar zes mariniers die "kwetsend en beledigend beeldmateriaal" hebben gedeeld in een dienstgerelateerde WhatsAppgroep.

Het ging onder meer om "afbeeldingen die uitermate kwetsend zijn voor mensen met een donkere huidskleur", aldus het OM.

Omdat de uitlatingen niet in het openbaar zijn gedaan, is vervolging niet op haar plaats, meent justitie. Eind juni kreeg het ministerie van Defensie een melding over het gedeelde materiaal in de WhatsAppgroep van vijftien mariniers.

Zij deden op dat moment mee aan een oefening in Denemarken. Na de melding zijn de zes mariniers die de gewraakte afbeeldingen deelden door de commandant teruggestuurd naar Nederland. Op verzoek van het ministerie heeft het OM het materiaal op strafbaarheid beoordeeld.



Drie appjes zijn als strafbaar aan te merken, aldus het OM donderdag. "Maar voor vervolging is het nodig dat de uitlatingen in het openbaar zijn gedaan", zegt justitie.

"Daar is geen sprake van, nu de uitlatingen zijn gedaan in een beperkte, besloten WhatsAppgroep van 15 personen. Er kan niet worden aangetoond dat de militairen de opzet hadden dat de berichten ook openbaar zouden worden, of dat zij bewust het risico hebben genomen dat de afbeeldingen openbaar zouden worden."

© ANP 2021