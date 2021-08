Veroordeelde journalist Raïssouni overweegt hongerstaking te beëindigen

Journalist Slimane Raissouni is bereid zijn 119-dagen durende hongerstaking te beëindigen.

Dat heeft de advocaat van Raissouni woensdag laten weten.

De toezegging van Raissouni komt nadat afgelopen weekend zijn gezondheidstoestand verslechterde. De gevangenisdirectie weigerde hem echter over te plaatsen naar een extern ziekenhuis.

Raissouni beëindigt zijn hongerstaking op voorwaarde dat hij voor medische follow-up naar het ziekenhuis wordt overgebracht. De gevangenisdirectie heeft toegezegd aan de eis te zullen voldoen.



"Aangezien het niet voor het eerst is dat de directie beloftes doet en deze niet nakomt, wachten we af of deze maatregel effect zal hebben.", meldt advocate Souad Brahma aan nieuwsdienst Yabiladi. Haar cliënt zal de hongerstaking pas echt beëindigen als hij deze onder medisch toezicht in het ziekenhuis kan stoppen.

Raissouni werd vorige maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens aanranding. De voormalige hoofdredacteur van het inmiddels gestopte Akhbar Alyaoum werd in mei 2020 gearresteerd na aantijgingen van verkrachting.



Raissouni ging begin april in hongerstaking uit protest tegen zijn opmerkelijk lange voorarrest. Er werd een demonstratie georganiseerd en middels een petitie eisten 120 collega-journalisten om zijn vrijlating.

Vlak na zijn veroordeling verscheen een geluidsopname waarin te horen is dat Raissouni zijn excuses aanbiedt aan het slachtoffer waar hij een homoseksuele relatie mee had en hem vraagt niets te zeggen tegen zijn echtgenote Khouloud Mokhtari.

