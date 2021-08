Pegasus-schandaal: Marokko onderneemt juridische stappen tegen Duitse krant

Marokko heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Duitse krant Suddeutsche Zeitung wegens een artikel waarin de krant Rabat er van beschuldigde spyware te gebruiken.

De Marokkaanse ambassadeur in Berlijn, Zohour Alaoui, diende maandag de klacht in tegen de krant.

De krant beweerde vorige maand dat Marokko de Pegasus-spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO had ingezet om mobiele telefoons van politici, journalisten en activisten te bespioneren. Zelfs de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Franse premier Emannuel Macron zouden met de software zijn bespioneerd.

Het mediaconsortium dat het onderzoek, dat geleid wordt door de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories, heeft verricht zei dat het bewijs komt uit de telefoons via digitale forensische analyse door het beveiligingslab van Amnesty International.



Marokko heeft de beweringen stellig ontkend en beweert dat het nooit de Pegasus-spyware heeft verkregen of gebruikt. De spionage-aantijgingen werden eerder al ontkend door Spyware-maker NSO.

Het is niet de eerste keer dat Marokko een rechtszaak aanspant tegen buitenlandse nieuwsdiensten na beschuldigingen van spionage. Eind juli is Marokko een juridisch proces gestart tegen mensenrechtenorganisatie Amnesty International, het Franse Forbidden Stories, Mediapart, Radio France, en tegen Jerome Fenoglio, de directeur van de Franse nieuwszender Le Monde.



In een recent interview met Jeune Afrique hekelde de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita de aantijgingen en beschreef deze als "politiek gemotiveerde obsessie" die bedoeld was om "Marokko in diskrediet te brengen".

In het interview wees Bourita erop dat de mensen en organisaties die de aantijgingen deden "geen feitelijk bewijs" hebben geleverd ter ondersteuning van hun beweringen. "Marokko heeft ervoor gekozen om te vertrouwen op gerechtigheid, in binnen- en buitenland", zei Bourita, en benadrukte dat Marokko de aanhoudende lastercampagne tegen het land afwijst.



Inmiddels hebben meerdere prominenten in binnen en buitenland de claims van de twee NGO's in twijfel getrokken. Bernard Squarcini, het voormalige hoofd van de Franse inlichtingendienst (DCRI) noemde het "hoogst onwaarschijnlijk" dat Marokko de Israëlische software heeft gebruikt om hoge Franse functionarissen, waaronder president Emmanuel Macron, te bespioneren.

"Marokko is een partner", zei Squarcini over de sterke banden tussen Parijs en Rabat.

