RIVM: Veel nieuwe coronagevallen (3402) door eerdere storing

Door een technische storing eerder zijn in de afgelopen 24 uur veel positieve coronatests geregistreerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 3402 meldingen van nieuwe gevallen.

Op woensdag meldde het RIVM meer dan 2800 gevallen, op dinsdag ruim 2200 en op maandag iets meer dan 2100. Het is gebruikelijk dat het aantal positieve tests in de loop van de week oploopt.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 294 inwoners de mededeling dat ze besmet zijn geraakt. Voor Rotterdam is dat het hoogste aantal in twee weken tijd. Verder hoorden 266 Amsterdammers dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Den Haag (121), Haarlemmermeer (65), Utrecht (61) en Almere (51).



In de afgelopen dag registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het overlijden van 11 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal in bijna twee maanden tijd. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

