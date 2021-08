Franse Grondwettelijke Raad stemt in met nieuwe coronamaatregelen

De Franse Grondwettelijke Raad stemt in met de omstreden wet die coronavaccinaties verplicht voor zorgmedewerkers en andere Franse coronamaatregelen aanscherpt.

De wet regelt ook het gebruik van de coronapas waarmee bijvoorbeeld restaurantgasten kunnen bewijzen dat ze zijn ingeënt of niet besmet zijn met het virus.

De Grondwettelijke Raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten in overeenstemming met de grondwet zijn. Dat is volgens de raad dus het geval met de meeste nieuwe maatregelen, die blijven gelden tot minstens 15 november.

Enkele clausules zijn geschrapt omdat de Raad ze onwettig verklaart. Zo is de verplichte quarantaine voor iedereen die positief test op Covid-19 en de handhaving hiervan uit de wet gehaald.



Ook mogen zorgmedewerkers die geen negatieve test kunnen laten zien of een vaccinatie weigeren wel geschorst worden, maar werkgevers mogen ze niet ontslaan.



Veel kritiek

De wet werd op 26 juli goedgekeurd door het Franse parlement en kreeg veel kritiek. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen weken de straat op uit protest. Critici menen dat de regels buitensporig zijn.

Vanaf 9 augustus is het verplicht om je 'pass sanitaire' te laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en voor lange afstandsreizen met de trein of het vliegtuig. Met deze pas kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest.

Sinds eind juli wordt de pas al gebruikt voor musea, bioscopen en evenementenlocaties.

© ANP 2021