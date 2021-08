7 Arabische staten verwerpen lidmaatschap Israël bij Afrikaanse Unie

Zeven Arabische landen hebben dinsdag de Afrikaanse Unie (AU) op de hoogte gebracht van hun bezwaar om Israël de status van waarnemend lid te verlenen.

Verschillende Arabische media, waaronder de Egyptische krant Al-Masry al-Youm, meldden dat de ambassades van Algerije, Egypte, de Comoren, Tunesië, Djibouti, Mauritanië en Libië een mondelinge nota hebben bezorgd aan Faki, wiens hoofdkantoor zich in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba bevindt.

Daarnaast hebben de ambassades van Jordanië, Koeweit, Qatar, Jemen en de Arabische Liga in Addis Abeba hun solidariteit betuigd met de zeven Arabische landen.

Het zevental heeft een verzoek ingediend om de kwestie aan de orde te stellen tijdens de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de AU in oktober.



De nota bevatte een afwijzing van de recente toekenning van de status van 'waarnemend lid' aan Israël, een stap die volgens de tegenstanders in tegenspraak is met de steun van de AU aan de Palestijnse zaak en haar principes.

Algerije liet zich eerder al afkeurend uit over de toekenning en zei dat het omstreden besluit zonder overleg zou zijn genomen. Volgens Algerije is de joodse staat "totaal onverenigbaar" met de waarden, principes en doelstellingen van de Afrikaanse Unie.



De kans dat de nieuwe waarnemersstatus van Israël in de AU enige nieuwe invloed zal hebben op de besluitvorming van het Afrikaanse orgaan is klein; Israël onderhoudt al vaste betrekkingen met 46 Afrikaanse landen, inclusief Marokko.

Marokko keerde in 2016 terug naar de AU nadat het zich in 1984 terugtrok nadat deze het lidmaatschap van het separatistische Polisario-Front had goedgekeurd onder de zelfbenoemde staat Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR).

