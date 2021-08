Marokko tekent overeenkomst met Pfizer/BioNTech

Marokko heeft een overeenkomst getekend met farmaceuten Pfizer en BioNTech SE over de levering van coronavaccins aan Marokko.

Dat hebben de twee vaccinboeren vandaag gemeld in een gezamenlijke verklaring.

In de verklaring wordt niet bekend gemaakt hoeveel vaccins het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft besteld of wanneer deze geleverd zullen worden.

"We zijn zeer vereerd om samen te werken met de Marokkaanse regering.", luidt de verklaring van Ali Besri, regionaal directeur voor Noord-Afrika en Chief Executive Officer van Pfizer SA Laboratories in Marokko. "We mobiliseren onze wetenschappelijke en productiemiddelen ten gunste van onze gemeenschappelijke doelstelling, namelijk het brengen van het Pfizer BioNTech-vaccin tegen COVID-19 voor de Marokkaanse bevolking".



"Ik wil de Marokkaanse regering bedanken voor haar steun en vertrouwen in ons vaccin dat, naar we hopen, zal helpen bij het aanpakken van deze wereldwijde pandemische dreiging.", leest de verklaring van Sean Marett, commercieel directeur van BioNTech.

Het vaccin, dat is gebaseerd op de eigen mRNA-technologie (Messenger Ribonucleic Acid) van BioNTech, is ontwikkeld door BioNTech en Pfizer.



Het is de eerste keer dat Marokko een mRNA-gebaseerd vaccin gaat inzetten. Tot dusver werden vector-vaccins van het Chinese Sinopharm en het Brits/Zweedse AstraZeneca gebruikt.

BioNTech en Pfizer streven ernaar om tegen eind 2021 in totaal meer dan 3 miljard doses van hun coronavaccin te produceren. Om dit te bereiken gaan de twee laboratoria het aantal productielocaties uitbreiden en samenwerkingen aan met nieuwe leveranciers en fabrikanten.



