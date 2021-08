Sterspeler Messi vertrekt toch bij FC Barcelona

Sterspeler Lionel Messi vertrekt toch bij FC Barcelona.

Lange tijd zag het ernaar uit dat de Argentijnse baltovenaar bij de club van trainer Ronald Koeman zou gaan bijtekenen, maar uiteindelijk gaat de nieuwe deal niet door.

Volgens de Spaanse club kan het nieuwe contract niet worden "geformaliseerd" op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal.

Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Daardoor kan en mag de Spaanse club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten. Daarmee komt er een einde aan een historisch tijdperk bij Barcelona waarin de Zuid-Amerikaanse spits vele prijzen en records binnenhaalde.



Tegenvaller voor Koeman

Volgens Barcelona was het de bedoeling dat het nieuwe contract deze donderdag door beide partijen ondertekend zou worden. La Liga weigerde echter toestemming te geven voor de nieuwe verbintenis. "Gezien deze situatie zal Lionel Messi niet langer verbonden blijven aan FC Barcelona", liet de clubleiding weten. "Beide partijen betreuren het ten zeerste dat de wensen van zowel speler als club uiteindelijk niet vervuld kunnen worden."

Barcelona bedankte Messi voor alle bewezen diensten. "We wensen hem het beste in zijn persoonlijke en professionele leven."



Het vertrek van Messi (34) is voor coach Koeman, die aan zijn tweede seizoen in Camp Nou is begonnen, een enorme tegenvaller. In zijn eerste jaar als trainer bij Barcelona had de trefzekere dribbelaar een moeizame start, maar naarmate het seizoen vorderde, kwam Messi steeds beter in vorm.

Meer dan een triomf in het Spaanse bekertoernooi zat er echter niet in. Ook voor Koeman zal het nu wennen zijn, een elftal van Barcelona waarin de levende legende Messi definitief ontbreekt.

