Gaspijpleiding Marokko-Nigeria: bouwwerkzaamheden aan de Nigeriaanse AKK-pijpleiding gestart

Nigeria is vorige week officieel begonnen met de werkzaamheden aan de Ajaokuta-Kaduna-Kano-pijpleiding (AKK).

De AKK-verbinding zal aardgas transporteren van Ajaokuta (Kogi) naar Kano en doorkruist verschillende staten en stedelijke centra.

In een verklaring aan nieuwsdienst The East African zei de Nigeriaanse minister van Petroleum Timipre Sylva deze week dat zijn land haar deel van de gaspijpleiding bouwt die Nigeria straks hoopt uit te breiden naar Senegal, Marokko en andere landen in Noord-Afrika.

"Marokko deelt grenzen met Europa. Dus zodra we in Marokko aankomen, kunnen we verbinding maken met hun pijpleidingsysteem en ons gas rechtstreeks via pijpleidingen naar Europa brengen", zei Sylva vanuit Abuja. Hij benadrukte dat president Muhammadu Buhari en de Marokkaanse koning Mohammed VI erg gehecht zijn aan de komst van de pijpleiding.



De toewijding van de twee Afrikaanse landen om in de aardgasbehoeften van de regio te voorzien heeft ook tot doel om West-Afrika minder afhankelijk te maken van buitenlandse energieleveranciers in het Midden-Oosten en China.

Ondanks het oorspronkelijke plan voor een trans-Sahara pijpleiding, die zich uitstrekt van Nigeria tot Algerije, besloot Nigeria uiteindelijk om samen te werken met Marokko vanwege veiligheidsproblemen. Zowel Marokko als Nigeria werken al langer succesvol samen met Europese landen waardoor de prognoses voor de pijpleiding om Europa van gas te voorzien positiever zijn.



"We hebben de natie beloofd dat we de essentiële gasinfrastructuur zullen uitbreiden om het gebruik van gas op de binnenlandse markt te bevorderen", zei de Nigeriaanse president tijdens de startceremonie voor de bouwwerkzaamheden.

De AKK-gaspijpleiding maakt deel uit van de reeds aangelegde West-Afrikaanse gaspijpleiding die gas van Nigeria naar Benin, Togo en Ghana vervoert. De laatste fase van het project is bedoeld om de leiding door te trekken naar de Sahel-regio, Marokko en uiteindelijk Europa.

