Export van Marokkaanse groente en fruit met 5% gestegen

De exportsector van Marokkaanse groeten en fruit heeft ondanks de corona-pandemie goed gepresteerd.

In de laatste negen maanden is voor ruim 1,9 miljoen ton geëxporteerd. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg dit cijfer nog 1,88 miljoen ton.

"Met een gunstige commerciële situatie op de bestemmingsmarkten", onderstreept het landbouwministerie, bedroeg de export van citrusvruchten een volume van meer dan 537.000 ton, een toename van 3 procent (+22 procent voor clementines) in vergelijking met het vorige seizoen.

Tuinbouwproducten registreerden een exportvolume van 1,44 miljoen ton, een stijging van 6 procent ten opzichte van het voorgaande seizoen. De groei was vooral waar te nemen bij producten zoals paprika's (+ 20 procent) en rood fruit zoals blauwe bessen (+29 procent), frambozen (+13 procent) en aardbeien (+8 procent).



Zonder de export van suiker en preparaten mee te rekenen bereikte de uitvoer van verwerkte landbouwproducten sinds begin dit jaar zo'n 323.000 ton, een stijging van 2 procent.

De export van visserijproducten noteerde een afname in volume (-9 procent) maar een toename in waarde (+15 procent) als gevolg van de gestegen prijzen voor visproducten.



