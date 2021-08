Nieuwe president Iran onderhandelt verder als sancties verdwijnen

De nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi, heeft beklemtoond dat Iran blijft onderhandelen en blijft proberen het internationale akkoord over het nucleaire programma van het land nieuw leven in te blazen.

Hij zei dat de onderhandelingen wel moeten leiden tot het opheffen van sancties tegen zijn land.

Iran wordt hard getroffen door de Amerikaanse sancties, die toenmalig president Donald Trump in 2018 nog strenger maakte. Iran kan nauwelijks internationaal handel drijven, wat ook de gezondheidszorg zwaar treft.

Trump stapte in zijn regeertermijn uit het internationale akkoord van 2015. Dat had vastgelegd dat Iran zijn nucleaire programma controleerbaar zou beperken in ruil voor het intrekken van sancties.



Het akkoord werd gesloten met, behalve Iran, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, de VS en de EU. De verlamde economie van Iran leek naar adem te kunnen happen, maar het akkoord is met Trumps beleid een dode letter geworden. Iran houdt zich al geruime tijd niet meer aan de gemaakte afspraken.

Mede onder invloed van de komst van een nieuwe Democratische president in de VS, Joe Biden, zijn de betrokken partijen weer aan tafel gegaan om de deal van destijds te redden.



De onderhandelingen zijn echter in juni stilgelegd in afwachting van de uitkomst van de Iraanse presidentsverkiezingen. De zelfs voor de regerende sjiitische geestelijkheid zeer radicale Raisi heeft nu duidelijk gemaakt dat hij wel een deal wil. Maar hij zei ook dat zijn land graag de nucleaire geschillen uit de weg ruimt, maar met diplomatie die het nationaal belang dient en dat Iran niet aan buitenlandse druk toegeeft.

Hij moet nu eerst een nieuw Iraans onderhandelingsteam samenstellen.

