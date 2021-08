Nieuwe bijwerkingen bij coronavaccin Janssen vastgesteld

Het coronavaccin van Janssen zou tot nog twee bijwerkingen kunnen leiden, heeft de Europese waakhond voor vaccins vastgesteld.

Het gaat om duizeligheid en oorsuizen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam heeft daarom bepaald dat die klachten op de bijsluiter moeten komen te staan.

De voordelen van het vaccin blijven groter dan de nadelen, benadrukt de organisatie. Er zijn bijna 1200 meldingen dat mensen duizelig werden na vaccinatie en iets meer dan honderd meldingen dat gevaccineerden last kregen van een piep of een suis in hun oren.

Het Janssen-vaccin zou ook kunnen leiden tot zogeheten immune trombocytopenie. Daarbij raakt het afweersysteem in de war en valt het bloedplaatjes aan die nodig zijn om bloed te laten stollen. Dat staat momenteel op de bijsluiter van Janssen als een belangrijk potentieel risico en dat moet voortaan een "belangrijk geïdentificeerd risico" genoemd worden.



Het EMA doet verder onderzoek naar een potentieel verband tussen het vaccin van AstraZeneca en het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen beschadigd raken. Dat wordt al vermeld als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het Janssen-vaccin.

Verder kijkt het EMA of vrouwen wellicht last kunnen krijgen van menstruatiestoornissen na vaccinatie. Zo'n verband is nog niet vastgesteld, aldus de toezichthouder.

