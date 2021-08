Autobranche Marokko: tussen 2014 en 2019 meer dan 160.000 banen gecreëerd

De Marokkaanse automobielsector heeft tussen 2014 en 2019 meer dan 160.000 nieuwe banen gecreëerd.

Daarmee is het oorspronkelijke doel van het nationale Industrial Acceleration Plan (PAI) om 90.000 banen te creëren met meer dan 180 procent overschreden.

De automobielsector in Marokko telt tegenwoordig zo'n 250 fabrikanten van auto's en auto-onderdelen en heeft een productiecapaciteit van 700.000 voertuigen per jaar. De auto-export is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid met een omzet van 80 miljard DH (€ 7,6 miljard) in 2019 en 72 miljard DH (€ 6,8 miljard) in coronajaar 2020.

"Het is kolossaal!", zei de Marokkaanse Minister van Handel Moulay Hafid Elalamy woensdag tijdens de vierde editie van de Industry Meetings. "Om je een idee te geven, het is anderhalf keer de toegevoegde waarde van OCP (...). Het is de optelsom van onvermoeibaar werk dat de automobielsector tot een ijzeren speerpunt van de Marokkaanse economie heeft gemaakt", zei Elalamy.



"De PAI heeft het mogelijk gemaakt om de Marokkaanse automobielsector te herstructureren en te reorganiseren tot een homogeen ecosysteem", zei Hakim Abdelmoumen, voorzitter van de Marokkaanse Vereniging voor Auto-industrie en Handel (AMICA). Hij prees de efficiënte en vruchtbare publiek-private samenwerking.

"Samen hebben we deze behoeften omgezet in investeringsmogelijkheden. De doelstellingen die we onszelf voor 2020 hebben gesteld op het gebied van export, investeringen en banencreatie werden in 2018 al gerealiseerd.", zei Abdelmoumen. "Tijdens de coronamaatregelen bleven alle banen behouden en kon de sector herstarten met een groei van meer dan 30 procent in het laatste kwartaal", voegde hij toe.



Marokko speelt een belangrijke rol als één van de pijlers van het strategische plan van 'Renaulution', zei Renault-CEO Luca de Meo. De Franse automaker sloot onlangs een ambitieuze overeenkomst van $ 3,5 miljard. "We mikken tegen 2025 op 2,5 miljard euro omzet in lokale sourcing en uiteindelijk op 3 miljard", zei hij.

Marokko geniet momenteel het vertrouwen van de grootste leiders in de automobielsector en kan vandaag de dag beweren de meest competitieve hub ter wereld te zijn. De vruchten van de inzet van het handelsministerie en de samenwerkingen met fabrikanten waarbij thema's als lokale integratie en energie altijd centraal hebben gestaan.



Het verkleinen van de CO2-voetafdruk maakt deel uit van het Industrial Recovery Plan en vormt één van de grote uitdagingen voor de sector. Europese beleidsmakers bereiden zich momenteel voor op de invoering van een CO2-belasting, een Europees klimaatmuurtje tegen 'vieze' import.

Naast het respect voor het milieu zal het verminderen van de CO2-uitstoot Marokkaanse exporteurs in staat stellen de toegang tot Europese markten te behouden.



