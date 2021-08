Grote drukte op Europese wegen door vakantieverkeer

Het is deze 'zwarte zaterdag' vooral erg druk op de snelwegen in Zuid-Duitsland, Frankrijk en op de wegen naar de Italiaanse kust.

"Tussen Milaan en San Marino is de vertraging nu zo'n vijf uur. In de files staan vooral mensen met een Italiaans kenteken, maar zeker ook heel veel Nederlanders", aldus een woordvoerder van de ANWB.

In Nederland zijn lange files met vakantieverkeer zaterdagochtend uitgebleven. Reizigers die de grootste verkeersdrukte willen vermijden, kregen eerder al van de ANWB het advies zaterdag niet eerder dan 10.00 uur vanuit Nederland te vertrekken, of pas op zondag te reizen.

Omdat miljoenen vakantiegangers zaterdag naar hun bestemming reizen of juist naar huis terugkeren, waarschuwde de organisatie al vroeg voor grote verkeersdrukte op de Europese wegen.

"We zien de wegen in Frankrijk nu langzaam maar zeker vollopen. Zo is het druk ter hoogte van Clermont-Ferrand, op de A10 bij Orléans ten zuiden van Parijs en rond Bordeaux. In Zwitserland is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in de A2 in beide richtingen ruim anderhalf uur", aldus de woordvoerder. Ook in het zuiden van Duitsland staat het vakantieverkeer volgens hem in lange files, onder meer bij Salzburg en Stuttgart.

De enige lange file in Nederland, zo'n 16 kilometer, stond zaterdag rond 11.00 uur op de A9 (Amstelveen-Alkmaar) bij het knooppunt Rottepolderplein. De file ontstond niet zozeer door vakantiegangers maar door geplande wegwerkzaamheden; de verbindingsweg is afgesloten.

