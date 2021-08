Weer demonstraties in Frankrijk tegen coronapas

Fransen zijn van plan zaterdag weer massaal de straat op te gaan uit protest tegen de aangescherpte coronamaatregelen, zoals de zogenoemde gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.

Voor zaterdag zijn meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in grote getale.

Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen.

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.



Woensdag werd in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven.

Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de Pyreneeën, aan de grens met Spanje.

