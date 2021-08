Marokko breidt vaccinatiecampagne uit naar 20-plussers

Na de vaccinatie van de eerste groep eerstelijnwerkers, chronisch zieken en 25-plussers is vandaag ook gestart met de vaccinatie van burgers van 20 tot 25 jaar.

Dat heeft het Ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt.

De inenting van de nieuw aangekondigde categorieën zal parallel plaatsvinden met die van de gegadigden uit de lopende fase van de vaccinatiecampagne.

De drukte in de vaccinatiecentra is de afgelopen week toegenomen nadat begonnen is met het oproepen van 25-plussers. Het is sinds vorige week ook niet meer nodig om een prikafspraak te maken.



In een week tijd heeft Marokko twee miljoen mensen geprikt. Het zorgministerie heeft burgers opgeroepen om geen drukke vaccinatiecentra te bezoeken en bij het halen van een prik de coronamaatregelen te respecteren. Het leger is ingezet om zorgverleners te ondersteunen.

Marokko heeft momenteel meer dan 10,8 miljoen mensen volledig gevaccineerd. In totaal zijn meer dan 25 miljoen prikken gezet.

