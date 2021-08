Omar Radi en Imad Stitou veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke celstraf

De rechtbank van eerste aanleg in Casablanca heeft donderdag journalisten Omar Radi en Imad Stitou veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens openbare dronkenschap.

Radi en Stitou werden vorige maand veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk zes jaar en één jaar.

Het tweetal werd in juli van dit jaar veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een verkrachtingszaak uit 2020. Radi stond daarnaast ook terecht voor spionage, de autoriteiten verdachten hem er van geld te hebben aangenomen van buitenlandse veiligheidsdiensten.

Radi en Stitou werden in juli 2020 gearresteerd na een woordenwisseling met twee journalisten van Chouf TV die hen filmden bij de uitgang van een bar in Casablanca. Radi beweerde destijds dat hij werd "lastiggevallen" door regeringsgezinde medewerkers van de pers. Ze werden vrijgelaten en enkele weken later opgepakt voor verkrachting.



Critici zijn van mening dat Radi werd vervolgd vanwege zijn publicaties. Hij word door collega-journalisten gezien als gewetensgevangene die door Rabat monddood wordt gemaakt.

De twee journalisten van Chouf TV zijn ook veroordeeld. Hen werden twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd wegens het maken van videobeelden zonder toestemming van de personen in kwestie.

© MAROKKO.NL 2021