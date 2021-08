RIVM: Bijna 2500 nieuwe coronabesmettingen, onder het gemiddelde

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 2448 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Dat zijn er opnieuw minder dan het gemiddelde aantal van de afgelopen zeven dagen en 480 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen zijn 18.175 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op gemiddeld 2596 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau in bijna een maand tijd. Het gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij.

Amsterdam telde opnieuw het hoogste aantal bevestigde besmettingen. In de hoofdstad kregen 233 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam met 231 positieve tests en Den Haag met 228. In Utrecht zijn 149 mensen positief getest. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal besmettingen met 131.



Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat deze sterfgevallen nu zijn gemeld, betekent niet dat de mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

De registratie kan ook zonder storing een tijdje duren.

© ANP 2021