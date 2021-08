Israëlische buitenlandminister volgende week in Marokko voor eerste officiële bezoek

De Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid wordt volgende week woensdag verwacht in Marokko.

Het is het eerste officiële diplomatieke bezoek sinds vorig jaar de betrekkingen tussen de twee landen zijn ontdooid.

Het is niet bekend gemaakt welke onderwerpen besproken zullen worden tijdens het tweedaagse bezoek. De Israëlische diplomaat beschreef zijn aanstaande bezoek als "historisch".

Het bezoek werd in juli aangekondigd na gesprekken in Rabat tussen Marokkaanse functionarissen en Alon Ushpiz, de algemeen directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bezoek was bedoeld om de onderlinge banden te versterken en vond plaats na een telefoongesprek tussen Lapid en zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.



"Israël beschouwt Marokko als een belangrijke vriend en partner in de inspanningen om vrede en veiligheid in de regio te bevorderen", zei Bennet in juni in een dankbetuiging aan koning Mohammed VI. Het bericht was een reactie op het felicitatiebericht van de Marokkaanse koning nadat Bennet erin slaagde een nieuwe regering te vormen.

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden in de nieuwe relatie was de overeenkomst om directe vliegroutes tussen Israëlische en Marokkaanse bestemmingen te openen. In juli landde een directe vlucht vanuit Tel Aviv in Marrakech, het was de eerste directe vliegverbinding tussen Marokko en Israël in 17 jaar.



Rabat en Tel Aviv streven er naar om in de "nabije toekomst" ambassades te openen. Marokko zou daarvoor overwegen om het diplomatiek verbindingsbureau in Tel Aviv om te vormen tot een officiële ambassade.

Het Marokkaanse verbindingskantoor in Tel Aviv werd eerder dit jaar in gebruik genomen.

