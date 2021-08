Marokko meldt 92 coronadoden op vierde opeenvolgende dagrecord

Het Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 92 coronadoden, het hoogste aantal sinds de uitbraak van het coronavirus in maart vorig jaar.

Het totaal aantal coronadoden in Marokko is opgelopen tot 10.163.

In de laatste 24 uur werden 10.609 mensen positief getest, waarmee het totaal is opgelopen tot 687.292 besmettingen. Met de 6.473 personen die vandaag herstelden van het coronavirus is het herstelpercentage gedaald tot 88 procent, een halve punt lager dan gisteren.

Het land telt momenteel 71.606 actieve gevallen, waarvan 1.544 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen, een bezettingsgraad van 43,1 procent. Door drukte in ziekenhuizen in besmettingshaarden Casablanca (+2148), Marrakech (+653) en Agadir (+378) worden patiënten overgeplaatst naar andere corona-afdelingen in het land.



In Salé werden vandaag maar liefst 680 nieuwe besmettingen geregistreerd, meer dan in de nabijgelegen hoofdstad Rabat (+129). De tweelingstad is daarmee op weg zich aan te sluiten bij de grote drie coronahaarden die momenteel in quarantaine verkeren.

Vaccinatiecampagne

Marokko heeft vandaag de vaccinatiecampagne uitgebreid naar 20-plussers. Eerder deze week deed zorgminister Khalid Ait Taleb een oproep aan zwangere vrouwen zich te laten inenten, dat kan in Marokko vanaf het tweede trimester.



De afgelopen dagen is de drukte in vaccinatiecentra toegenomen, mede door de oproep aan 25-plussers en omdat het niet meer nodig is een prikafspraak te maken. Het zorgministerie riep burgers op achtzaam te zijn en drukke tijden op priklocaties te vermijden.

Tot dusver hebben 15.037.701 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 10.896.199 mensen volledig gevaccineerd.

