EU-bron: gesprekken atoomprogramma Iran in september hervat

Iran zou bereid zijn de internationale onderhandelingen over zijn atoomprogramma te hervatten.

Een EU-functionaris zei zaterdag tegen persbureau AFP dat de betrokken partijen elkaar mogelijk al begin september ontmoeten in Wenen.

Volgens de functionaris, die anoniem wilde blijven, was EU-onderhandelaar Enrique Mora donderdag bij de inhuldiging van de nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi en sprak hij daar met Hossein Amir-Abdollahian, de beoogde minister van Buitenlandse Zaken.

Naar verwachting zal Amir-Abdollahian namens de Iraniërs de nucleaire besprekingen voeren. Zodra de nieuwe regering is benoemd, zouden de onderhandelingen van start kunnen, aldus de bron.



In 2015 sloten Iran, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, de VS en de EU een akkoord over het Iraanse atoomprogramma. Daarin werd vastgelegd dat Iran zijn nucleaire programma open zou stellen voor controle in ruil voor intrekking van de Amerikaanse economische sancties tegen het land.

In 2018 maakte toenmalig president Donald Trump de sancties juist strenger. Ook stapte hij uit het akkoord, dat daarmee een dode letter werd.



Na het aantreden van Joe Biden als president in de Verenigde Staten kwamen de partijen dit jaar voor het eerst weer bij elkaar. In juni werden de onderhandelingen echter stilgelegd om de uitkomst van de Iraanse presidentsverkiezingen af te wachten. Raisi benadrukte bij zijn aantreden een nieuw akkoord te willen.

"Ons nucleaire programma is vreedzaam. Het maken van kernbommen is om religieuze redenen verboden in ons land", zei hij. "Het maakt geen deel uit van onze politieke en militaire doctrine."

